На рекламу в интернете бизнес тратит больше, чем до карантина. А на спиртное расходы не менялись

Интересное исследование от банка Точка. Аналитики банка посчитали, на что и как компании тратили деньги во время пандемии.

В выборку вошли около 350 тыс. клиентов, открывших счет в Точке до октября 2019 включительно. Исследование показало, что объем расходов вернулся на уровень до пандемии. При этом на интернет-рекламу компании стали тратить больше, чем до карантина, а траты на спиртное стали единственной статьей расходов, которая не сократилась на фоне коронакризиса.

Общий объем расходов

Наибольшее сокращение трат пришлось на апрель 2020: расходы компаний снизились на 36% от уровня марта. Уже к июню траты бизнеса вернулись на уровень до пандемии.

Общий объем трат. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу