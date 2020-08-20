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На рекламу в интернете бизнес тратит больше, чем до карантина. А на спиртное расходы не менялись

Интересное исследование от банка Точка. Аналитики банка посчитали, на что и как компании тратили деньги во время пандемии. 

В выборку вошли около 350 тыс. клиентов, открывших счет в Точке до октября 2019 включительно. Исследование показало, что объем расходов вернулся на уровень до пандемии. При этом на интернет-рекламу компании стали тратить больше, чем до карантина, а траты на спиртное стали единственной статьей расходов, которая не сократилась на фоне коронакризиса.

Общий объем расходов

Наибольшее сокращение трат пришлось на апрель 2020: расходы компаний снизились на 36% от уровня марта. Уже к июню траты бизнеса вернулись на уровень до пандемии.

1

Общий объем трат. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу

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Транспортные расходы

условиях пандемии и ограничений на передвижение резко сократились расходы на командировки: авиа и ж/д билеты, расходы на гостиницы. В марте они упали на 38% относительно уровня февраля, а в апреле просели на 84% от уровня марта. В мае ситуация начала выправляться, но до сих пор не вернулась к норме.

2

Транспортные расходы. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу

Представительские расходы

Следом за сокращением поездок снизились и представительские расходы — это траты в кафе и ресторанах. Наиболее заметно они упали в апреле (-67% от уровня марта), а к июлю вышли на докарантинный уровень.

3

Представительские расходы. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу

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Расходы на ремонт

Еще одной статьей, попавшей под сокращение в момент пандемии, стала покупка материалов для ремонта. На пике самоизоляции в апреле компании резко сократили вложения в офисные пространства, затем же, с постепенным снятием ограничений, многим бизнесам пришлось вложиться в переоборудование своих офисов в более безопасные, чтобы сотрудники могли вернуться на рабочие места:

4

Расходы на ремонт. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу

Расходы на рекламу в интернете

С переходом на работу онлайн ряда сфер экономики резко выросли расходы на рекламу в интернете. В апреле, в период перестройки процессов и переориентации на онлайн-торговлю, многие компании заняли выжидательную позицию, вследствие чего наблюдался небольшой спад. Начиная с мая, траты только растут и уже превысили докарантинные значения:

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Расходы на рекламу в интернете. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу

Расходы на спиртное

Траты компаний на спиртное — единственная из исследованных нами статей расходов, которая в карантин совсем не снизилась:

6

Расходы на спиртное. Высота столбцов — абсолютные значения, проценты — динамика месяц к месяцу.

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