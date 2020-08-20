Подписание отчетности ЭЦП директора. Какая опасность есть для бухгалтера?

Бухгалтеры боятся, что подписание отчетности электронной подписью директора влекут за собой опасность субсидиарной ответственности. Так ли это?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня вопрос, как у вас организовано подписание электронной подписью отчетности для налоговой? В 99% случаев ЭЦП директора — бухгалтер сам подписывает и отправляет в ИФНС. Как себя обезопасить, учитывая реалии по субсидиарной ответственности?».

Вот что пишут в комментариях:

«Подписывать на бумажном носителе директором. Утвердить директором регламент, по которому вы можете ставить его ЭЦП для отправки отчетности после его собственноручного подписания декларации. Пусть он отправит вам хотя бы скан подписанной декларации».

Кто-то в таком способе сомневается:

«Многие директора ставят подпись не глядя, так как ничего не понимают в отчетности. Ваш вариант для понимающих директоров. Остальным приходится всё расписывать, прибыль столько, налогов столько, и т. д.».

А кто-то предлагает согласовывать. На вопрос автора, как это, ответили:

«Это когда до подписи директора, бухгалтер подписывает и ставит на согласование, директор может либо сразу подписать, либо сначала посмотреть, что за документ. В любом случае надо узнавать возможности системы, которой пользуетесь и ЭЦП как брали».

Кто-то считает так:

«Только один способ: иметь отчётность на бумаге, подписанную руководителем лично и ручкой».

А кто-то разграничивает ответственность бухгалтера и руоводителя при сдаче отчетности:

«Любая отчетность складывается из фактов хозяйственной деятельности. Вот наторговали/напокупали- по итогу получилась декларация. Согласование суммы — это формальность реально. Я что, цифры другие найду, что тут согласовывать? Далее открываем 402-ФЗ и планомерно перечитываем кто и за что несёт ответственность. Факты хозяйственной жизни — на руководителе. Бухгалтер может проверить правильность оформления первички: наличие корректных реквизитов, наличие подписей. Все!»

По-хорошему, это так. Но лучше регламентами прикрыться, что директор все прочел, согласовал, и подписал на бумаге, к примеру. А уж потом бухгалтер подписал ЭЦП и отправил. Иначе директор может вообше уйти в несознанку, мол «ничего не знаю, не видел, не подписывал, это все бух».