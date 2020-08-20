Безработица за первое полугодие увеличилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019. Что еще посчитала Счетная палата

Счетная палата выложила доклад об исполнении бюджета за январь-июнь 2020 года. Приведем здесь часть по макроэкономическим показателям.

Во II квартале 2020 года российская экономика в полной мере ощутила влияние пандемии и последствия карантинных мер. Пиковый спад произошел в апреле, затем отрицательная динамика начала постепенно замедляться, а некоторые показатели восстанавливаться.

Таким образом к началу июля макроэкономические показатели достигли следующих значений:

Средняя цена нефти марки «Юралс» — 39,4 доллара США за баррель. Это на 26,4 доллара США меньше показателя января-июня 2019 года. Тогда средняя цена равнялась 65,8 доллара США за баррель.

Средний курс доллара США к рублю — 69,1 рубля за доллар США. Это только на 3,8 рубля больше аналогичного значения 2019 года (65,3 рубля за доллар США).

Реальные располагаемые денежные доходы населения: за II квартал — сокращение на 8%, за I полугодие — сокращение на 3,7%.