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Безработица за первое полугодие увеличилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019. Что еще посчитала Счетная палата

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Счетная палата выложила доклад об исполнении бюджета за январь-июнь 2020 года. Приведем здесь часть по макроэкономическим показателям.

Во II квартале 2020 года российская экономика в полной мере ощутила влияние пандемии и последствия карантинных мер. Пиковый спад произошел в апреле, затем отрицательная динамика начала постепенно замедляться, а некоторые показатели восстанавливаться.

Таким образом к началу июля макроэкономические показатели достигли следующих значений:

Средняя цена нефти марки «Юралс» — 39,4 доллара США за баррель. Это на 26,4 доллара США меньше показателя января-июня 2019 года. Тогда средняя цена равнялась 65,8 доллара США за баррель.

Средний курс доллара США к рублю — 69,1 рубля за доллар США. Это только на 3,8 рубля больше аналогичного значения 2019 года (65,3 рубля за доллар США).

Реальные располагаемые денежные доходы населения: за II квартал — сокращение на 8%, за I полугодие — сокращение на 3,7%.

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Безработица — 5,4% за I полугодие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безработица увеличилась на 0,7 процентного пункта. Оборот розничной торговли: за II квартал — снижение на 16,6%, за I полугодие — снижение на 6,4%.

Инфляция в июне замедлилась до 0,2%, но осталась заметно выше аналогичного показателя 2019 года — 0,04%. С начала года — 2,6%.

Главным образом рост потребительских цен был обеспечен удорожанием продовольственных товаров — с начала года на 4,3 %. В годовом выражении — в июне ускорилась до 3,2%, что выше на 0,2% прогнозного значения (3%). Аналогичный показатель за прошлый год — 4,7%.

Более подробно — в Приложении 1 к Докладу, мы его прикрепили во вложении.

По материалам с сайта СП.

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