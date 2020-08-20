Как составить акт на сотрудника, не вышедшего на работу, если у ИП нет других работников?

Как подтвердить отсутствие наемного сотрудника на рабочем месте, если кроме него в офисе работает только ИП-работодатель?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, возник вопрос:у ИП: наёмный сотрудник не вышел на работу, не предупредив. В штате сотрудников больше нет. Можно составить акт о невыходе без свидетелей, так как их нет?».

Вот что советуют в комментариях:

«Мне кажется, надо составить акт. Ведь наверняка есть охрана и пропускная система, или видеонаблюдение, или учётные записи компьютера. То есть, можно подтвердить что не приезжал и ничего не делал».

Вот еще:

«Акт от самого ИП. Так как сотрудников больше нет — достаточно. А также телеграмму и электронное письмо с требованием дать объяснение».

Но пишут, что без свидетелей нельзя.

«Обязательно нужны три свидетеля, (из соседнего офиса, или клиент, или...) которые могут подтвердить отсутствие прогульщика на рабочем месте».

Правда, может случиться что тот больничный принесет, или еще что-то. Но тут говорят, что пока не увольняют, а только хотят составить акт о неявке.