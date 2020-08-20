Пришло письмо и анкета из Росстата, хотят много всяких данных. Кто-то пишет диссертацию?

Росстат прислал объемную анкету, проводят отраслевое исследование. Стоит ли на это отвечать? Или просто проигнорировать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«По электронной почте пришло вот такое письмо и анкета из статистики, вот думаю надо отвечать или нет? Меня терзают смутные сомнения».
Вот само письмо:
А саму анкету мы прикрепили во вложении.
В частности, там хотят:
- изменение востребованности на услуги и продукты в рамках отдельных направлений деятельности организации;
- просят отметить, какие из них оказались самыми приоритетными из-за пандемии COVID-19;
- какие цифровые технологии планируются к разработке в ближайшей перспективе (блокчейн-решения, Big-data, и пр.);
- факторы, замедляющие продвижение отечественного ПО на рынке.
Остальное можете посмотреть в анкете.
А вот что написали в комментарии:
«Похоже, кто-то в статистике диссертацию пишет и решил так на халяву данные собрать».
Все может быть.