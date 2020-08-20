Пришло письмо и анкета из Росстата, хотят много всяких данных. Кто-то пишет диссертацию?

Росстат прислал объемную анкету, проводят отраслевое исследование. Стоит ли на это отвечать? Или просто проигнорировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По электронной почте пришло вот такое письмо и анкета из статистики, вот думаю надо отвечать или нет? Меня терзают смутные сомнения».

Вот само письмо:

А саму анкету мы прикрепили во вложении.

В частности, там хотят:

изменение востребованности на услуги и продукты в рамках отдельных направлений деятельности организации;

просят отметить, какие из них оказались самыми приоритетными из-за пандемии COVID-19;

какие цифровые технологии планируются к разработке в ближайшей перспективе (блокчейн-решения, Big-data, и пр.);

факторы, замедляющие продвижение отечественного ПО на рынке.

Остальное можете посмотреть в анкете.

А вот что написали в комментарии:

«Похоже, кто-то в статистике диссертацию пишет и решил так на халяву данные собрать».

Все может быть.