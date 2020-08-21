Готовы ли бухгалтеры платить за свои ошибки из собственного кармана? И как они к этому относятся?

Как бухгалтеры относятся к своим ошибкам? И готовы ли за эти ошибки платить из собственного кармана?

Пятничная беседа в «Красном уголке бухгалтера».

«Давайте честно: ощущаете вы свою вину за некорректный учёт? Например, вашего работодателя оштрафовали по коапу за нарушение бу. Или , Допустим, вы не вовремя сдали отчётность (не потому что директор не позаботился об ЭП, например, а просто забыли). Будете ли возмещать из своего кармана ущерб ? Я не про законные на то основания , когда работодатель взыскивает с работника ущерб, а именно про вашу инициативу. Работник вы или сотрудничаете в рамках гражданского законодательства не важно, мне интересно за внутреннее ощущение степени ответственности. Мой страшный сон — большое доначисление налогов ввиду какой- то моей ошибки, брр. Как вы относитесь к этому ? Или вы уверены в себе на все 100?».

Вот что пишут в комментариях:

«Считаю, что ошибки лучше всего запоминаются именно после рублевого наказания. Больших не было, одну как-то возмещала. По собственной инициативе. Иначе не смогла бы спать спокойно».

Вот еще:

«Если моя вина, готова платить. Платила за СЗВ-М, будь он неладен. БУ и НУ — моя зона ответственности.Если не моя вина- платит директор».

И еще:

«Ошибки бывают у всех. Их надо признавать, а далее каждый случай рассматривать совместно с работодателем. Если я раз в пять лет не вовремя отправила декларацию, это мелочь, которая даже не стоит упоминания».

Вот еще:

«Да, я компенсирую, если моя ошибка. По собственной инициативе. Стыдно и очень переживаю иначе».

И вот это:

«Плачу и честно признаю, что мой косяк. Это поможет сохранить народ».

А вот другое мнение:

«Поняла, что пишут аутсорсы... В организации со своей бухгалтерией никто никогда не платит сам! Только организация. Виновному работнику может быть лишь премия снижена. Если реально была вина. А про неправильно начисленные налоги.... Да что там говорить?! Иногда дешевле заплатить доначисленное, чем судиться с налоговой. И план им нужно собирать любой ценой, так что растопчут и не заметят. Мы готовы на эти расходы, хотя понимаем их абсурдность. И работников виним лишь за просто ошибки. но не за спорные вопросы начисления налогов. Но виним максимум премией. Редко».

Коллеги, а вы как думаете?