Начальник почтового отделения три года получала зарплату за уволившегося оператора

Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении начальницы одного из отделений Почты России.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая забрала зарплатную карту у увольняющегося оператора и дала указание заявление об увольнении не писать.

После этого в течение трех лет, до весны 2020 года, начальница вносила данные о графике работы этой сотрудницы, а зарплату получала за нее. Таким образом, она похитила свыше 680 тыс. рублей.

Обвинение ей предъявлено по ч.3 ст. 159 УК (мошенничество) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).