Жаловаться в ОБЭП из-за того, что кассовый чек на 1600 руб. пробили спустя сутки. Оно того стоит?

Слегка мутная история, суть в том, что пробили чек спустя сутки после того, как установили программное обеспечение. И люди зачем-то хотят пожаловаться в ОБЭП.

Дискуссия в «Красном уголке бухгалтера».

«Подотчетное лицо попало в руки нечестной компании. Сейчас думаем, как вернуть деньги. По-хорошему не получается, решили припугнуть заявлением в ОБЭП. 18 августа он отдал наличку за „услуги по установке Microsoft Office“, но кассовый чек по e-mail получил только спустя сутки, бумажный чек не получал при передаче наличных. Акт они оформили 19 августа. И получается, что как бы уложились в сутки. Является ли это нарушением со стороны продавца? Что касается „услуг по установке“, это выглядит как мошенничество, которое практически не доказуемо, поэтому тут мы даже не пытаемся ничего доказать».

Все бы хорошо, но стоимость услуг, по словам автора, составила 1600 рублей. Не долларов, не евро, не тысяч. Просто 1600 рублей.

В коментариях недоумевают:

«Ну ради 1600 рублей привлекать ОБЭП это конечно сильно:-) мне кажется, вы сейчас сами себе пытаетесь найти чем заняться».

Или вот:

«У нас за 400 тыс. руб, уплаченных по безналу, никто палец о палец не ударил. При том, что мы сами собрали ещё 5 пострадавших компаний, попавших суммарно на несколько миллионов. И даже контакты мошенников были... В общем, провели расследование и отдали все в руки следователей. Результат нулевой. В налоговую сосед жаловался на частный детский сад, который каждый месяц просто приходник выдаёт на 20 тыр. Результат такой же. В вашей ситуации — понять и простить только...».

Правда, автор говорит, что претензия у них не по деньгам, а по времени пробития кассового чека.

Вообще, ОБЭП такими вопросами не занимается. Сумма маленькая, они этот вопрос спустят участковому. Участковый, со словами «я не специалист по кассам, или програмному обеспечению» отправит обратно в ОБЭП. Месяца 2-3 материал покатается туда-сюда, в итоге просто потеряется. А если претензия по времени пробития кассового чека — не найдут тут состав уголовно наказуемого деяния. Вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, переде этим всех опросив. Оно нужно, кататься на опрос?

ОБЭП, кстати, называется ОЭБиПК.

В общем, сильно ли оно нужно, из-за такого жаловаться куда-то?