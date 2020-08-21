ЦБ предупредил банки о недопустимости навязывания услуг

ЦБ предупредил россиян о недобросовестной практике работников банков, при которой клиентам подключают услуги, о которых те не просили.

«Банк России обращает внимание, что сотрудники офисов финансовых организаций не информируют клиентов обо всех дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты, сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются, в том числе, получать услуги, о которых не подозревают», — сообщает регулятор.

Есть проблемы и с оповещением об оплате страховки:

«Кроме того, регулятор фиксирует случаи неполного или ненадлежащего разъяснения принципа работы договора накопительного страхования жизни. По такому продукту необходимо ежегодно вносить платеж, о чем некоторые потребители узнавали лишь накануне срока платежа и не имели возможности этого сделать. В результате страховщик расторгал договор, а клиент терял внесенные ранее деньги», — пояснили в ЦБ.

Как отмечает регулятор, нарушения не носят массовый характер.

«Следует отметить, что подобные недобросовестные практики не носят массовый характер и их доля в общем количестве финансовых операций невелика. По всем выявленным нарушениям Банк России применяет необходимые надзорные меры — вплоть до восстановления прав граждан», — отметил ЦБ.

По материалам «РИА Новости».