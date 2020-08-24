Какие данные для оплаты больничных ФСС будет запрашивать в ПФР и ФНС

Как мы уже писали, участие страхователя в процессе назначения и выплаты пособия по больничным листам будет минимальным.
ФСС будет самостоятельно запрашивать нужные сведения у соответствующих ведомств. Полномочия ФСС существенно расширят.
Об этом говорится в проекте, разработанном Минтрудом.
Например, ФСС получит право запрашивать следующую информацию:
- в ПФР - сведения о страхователе, у которого занято застрахованное лицо, страховом стаже и зарплате, иных выплатах и вознаграждениях в пользу застрахованного лица у соответствующего страхователя на основании сведений персучета;
- в ФНС - сведения, в том числе, составляющие налоговую тайну, о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях в пользу застрахованного лица у соответствующего страхователя;
- в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния - необходимые сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- в ЕГИССО – сведения о неполучении матерью, отцом (обоими родителями) единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах соцзащиты, а также другие необходимые сведения для назначения и выплаты страхового обеспечения.