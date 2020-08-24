Какие данные для оплаты больничных ФСС будет запрашивать в ПФР и ФНС

Как мы уже писали, участие страхователя в процессе назначения и выплаты пособия по больничным листам будет минимальным.

ФСС будет самостоятельно запрашивать нужные сведения у соответствующих ведомств. Полномочия ФСС существенно расширят.

Об этом говорится в проекте, разработанном Минтрудом.

Например, ФСС получит право запрашивать следующую информацию: