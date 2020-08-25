Что писать в книге движения трудовых книжек при выборе сотрудником электронного варианта

Если сотрудник выбирает вариант ведения его трудовой книжки в электронном виде, работодатель выдает бумажную книжку на руки работнику.

При этом надо сделать соответствующую запись в графу 13 книги учета движения трудовых книжек. Какую — пояснил Роструд.

Следует сделать следующую отметку:

Трудовая книжка выдана на руки на основании письменного заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ).

Между тем в этой записи слишком много букв и вместить их в графу бумажной книги проблематично. Можно ли как-то сократить текст?

Нет, ответил Роструд. Пишите полностью. Сокращать этот текст нельзя.