Процесс госаккредитации IT-компаний упростят и ускорят

31 июля 2020 был принят Федеральный закон № 265-ФЗ, предусматривающий с 1 января 2021 для ИТ-компании, включенных в реестр аккредитованных, снижение налога на прибыль с 20 % до 3 % и почти двукратное понижение тарифов страховых взносов до 7,6 % на бессрочный период.

Также поправки предусматривают освобождение от уплаты НДС продаж российского софта и услуг по предоставлению доступа к нему с использованием сети «Интернет».

Принятые меры поддержки («налоговый маневр») привели к резкому росту количества заявлений российских IT-компаний на получение государственной аккредитации и включение в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Число заявок выросло в 7 раз!

Однако действующая процедура предоставления данной госуслуги излишне усложнена, в связи с чем требует изменения, заявили в Минкомсвязи и разработали соответствующий проект.

Например, сейчас заявители должны предоставить справку с указанием кодов ОКВЭД. Затем Минкомсвязи сверяет эту информацию в ФНС.

Между тем эту информацию можно почерпнуть из ЕГРЮЛ. Поэтому предоставление справки отменят.

Таким образом, планируется существенное сокращение срока предоставления государственной услуги с текущих 35 дней до времени, обусловленного скоростью обработки межведомственных запросов в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия.