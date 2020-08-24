Возможно, скоро откроют авиасообщение с новыми странами

В правительстве прорабатывают вопрос о возобновлении авиасообщения еще с несколькими странами. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Как пишут «Известия», во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).

Решение ожидали к концу прошлой недели, но его так и не огласили. Теперь его ожидают после проведения очередного заседания, которое будет завтра, 25 августа.

Правда, в данный момент в Росавиации, как пишет издание, этот вопрос коментировать отказались, а представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

На «Клерке» в пятницу писали, что для россиян открыла границы Киргизия.