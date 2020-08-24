Клиент требует возмещения ущерба — налог и пени. Должен ли бухгалтер возмещать сумму налога?

Из-за ошибки бухгалтера клиенту прилетело пени. Он требует возмещение — и на сумму пени и на сумму налога. Обязан ли бухгалтер возмещать сумму налога?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос от подруги. При определении суммы налога к уплате своему клиенту она допустила ошибку. В результате — клиент требует возместить ущерб: сумму налога и пени. Я считаю, что она должна возместить только пени, т.к. уплата налога — прямая обязанность клиента, даже если с опозданием».

В комментариях ее поддержали:

«Согласна с Вами. Плюс штраф, если он будет».

Вот еще:

«Возмещается ущерб. Пени и штрафы ущерб, текущие платежи — не ущерб».

И еще:

«Штраф и пени возмещаем всегда в таких случаях. Либо, если крупная сумма налога — исправляем/решаем за свой счёт».

А вот другое мнение:

«По моему мнению, зависит от суммы ошибки. Если несущественная, то вообще речи ни о каких возмещениях не идет. У всех бывают небольшие ошибки. Даже если сумма большая, но она сама свою ошибку нашла, то в чем проблема? Сумма пени меньше суммы процента за кредит. Пусть радуется, что получил кредитование дешевле рынка. Речь о каком-то возмещении может идти только если сумма существенная и выявила ее только налоговая, которая начислила еще и штраф. Тогда да, святая обязанность возместить. Если же сумма небольшая, сама нашла ошибку, надо заплатить только пени. А если клиент требует пени и сумму налога (т.е. слегка перебирает с требованиями), то честно говоря, бежать нужно от такого клиента».

Некоторые ссылаются на договор. И это же советуют сделать автору поста.

«У нас в договоре пени и штраф в обязательном порядке возмещаются клиенту, в случае если мы опоздали. Ошибок в налогах пока не было, пока только глюки с ТКС были. Если вдруг возникнут другие расходы — суд, или юрист и т.п. — я тоже их оплачивать буду. Но сам налог — обязанность клиента. Более того, если клиент этого не понимает или не хочет понять — я бы подумала о продолжении договора в принципе».

В общем, не нужно за клиента налоги платить. Это его обязанность.