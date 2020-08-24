Минтруд внес правки в правила проведения СОУТ

Опубликован приказ Минтруда от 27.04.2020 № 213н, вносящий изменения в правила проведения специальной оценки условий труда. Несмотря на апрельскую дату, зарегистрирован в Минюсте документ был только 21 августа.

Действующие правила дополнены новой нормой, согласно которой организация, проводящая спецоценку условий труда, каждый раз обязана получать идентификационный номер предстоящей спецоценки. Номера получают в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения СОУТ.

Делать это необходимо до начала работ по проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о проведении специальной оценки условий труда.

Это номер также необходимо сообщить работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда.

Уведомление о получении идентификационного номера направляется в адрес работодателя на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, указанный идентификационный номер должен быть указан на титульном листе отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.