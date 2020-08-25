Власти Адыгеи просят правительство отказаться от маркировки молочной продукции

Власти Адыгеи направили обращение в правительство РФ с предложением отказаться от маркировки молочной продукции, сообщается на официальном сайте республики.

Для ведущих предприятий молочной отрасли региона расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до 6 миллионов рублей на 1 линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) до 1 миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объём финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведет к серьёзным, сложновосполнимым убыткам — вплоть до возможной остановки производства.

В свою очередь, финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса. Молочная продукция входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и её удорожание негативно скажется на социально уязвимых слоях населения, тем более — в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.