Пресекут мошеннические схемы с взысканием липовой зарплаты по удостоверениям КТС. Готовы поправки в ТК

На федеральном портале опубликован проект поправок в Трудовой кодекс, связанных с комиссиями по трудовым спорам.

Сейчас на основании ст. 382 ТК индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам (КТС) и судами.

В новой редакции этой статьи будет указано, что комиссии по трудовым спорам не вправе рассматривать вопросы, связанные с выплатой зарплаты.

Зарплатные дела будут рассматриваться только судами.

Зачем понадобились эти поправки? Дело в том, что удостоверения КТС являются исполнительными документами.

Между тем при исполнении указанного вида исполнительных документов имеются высокие риски совершения незаконных финансовых операций.

Удостоверения КТС могут предъявляться в ФССП как в целях обналичивания денежных средств, так и уклонения от уплаты обязательных платежей и иных задолженностей, а также в случаях иных противоправных деяний, говорится в пояснительной записке к проекту. Иногда такие удостоверения оформляются в результате сговора должника и взыскателя.