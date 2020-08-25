Налоговики доначислили НДС по двум эпизодам, но кассация их переубедила

Все сомнения в пользу налогоплательщика: кассация освободила компанию от доначислений за услуги иностранной компании и вернула расходы на неотделимые улучшения.

Арбитражный суд Уральского округа признал незаконным решение МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области о доначислении АО «Промышленная группа «Метран» 17,4 млн рублей НДС, 1,4 млн рублей налога на прибыль, а также пеней и штрафов. Примечательно, что нижестоящие суды поддержали в споре налоговый орган.

Как указано в материалах дела, ПГ «Метран» оспаривала два эпизода доначислений. Первый был связан с доначислением 17,3 млн рублей НДС. Налоговики считали, что иностранная компания Emerson оказывала в 2015-2016 годах ПГ «Метран» услуги по обработке информации, которые также носили вспомогательный характер к иным оказанным Emerson российской компании услугам. Поэтому ПГ «Метран» как налоговый агент должна была перечислить за эти услуги в бюджет НДС.

Однако при рассмотрении дела в кассационном суде было установлено, что Emerson предоставляла ПГ «Метран» в рамках «услуги по цифровой обработке данных (EDP)» удаленную корпоративную почту, корпоративный мессенджер, сервис CRM, обслуживание глобальных компьютерных сетей и ряд других услуг. Тогда, как, согласно п. 1 ст. 148 НК, к услугам по обработке информации относятся услуги по осуществлению сбора и обобщению, систематизации информационных массивов и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации.

Кассационный суд указал, что МИФНС должны была представить доказательства, что ГК «Метран» передавала Emerson какой - либо массив информации, а компания Emerson, в свою очередь, производила анализ, обобщение, систематизацию данного информационного массива, и передавала результаты обработки информации налогоплательщику для использования в деятельности последнего.

«Напротив, такие доказательства ни актом проверки, ни оспариваемым решением не установлены. Выводы налогового органа, а также судов о том, что спорные услуги фактически имели своей целью сбор, обобщение и систематизацию корпоративной информации в области финансов, менеджмента, маркетинга, управления персоналом, внедрения бизнес систем, кредитного регулирования и логистики, не имеют какого-либо документального подтверждения», - отметил суд.

При этом, АС Уральского округа подчеркнул, что ни один свидетель (сотрудник ПГ «Метран»), допрошенный в ходе налоговой проверки, не дал показаний о том, какая информация передавалась компании Emerson для анализа и систематизации, а также какие результаты такой систематизации получались и использовались налогоплательщиком. По мнению суда, указанные в актах услуги по своей сути направлены на обеспечение передачи разного рода информации.

«Однако услуги по передаче информации не тождественны понятию «услуги по обработке информации» с учетом легального закрепления последнего понятия непосредственно в подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ», - указал АС УО.

Второй эпизод доначислений был связан с включением ПГ «Метран» в состав внереализационных расходов остаточной стоимости неотделимых улучшений арендованной у ФГУП «Завод Прибор» недвижимости. МИФНС настаивала, что в соответствии с условиями договоров аренды ПГ «Метран» передала неотделимые улучшения арендованных помещений арендодателю по актам приема-передачи без возмещения стоимости. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией налогового органа, указав, что поскольку неотделимые улучшения были переданы арендодателю безвозмездно, то отнесение к расходам остаточной стоимости таких улучшений неправомерно в силу прямого указания п.16 ст.270 НК РФ, согласно которому при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества. Однако кассационный суд признал вывод нижестоящих судов ошибочным. Он указал, что ст. 575 ГК РФ запрещает дарение в отношениях между коммерческими организациями. ПГ «Метран» не предъявила арендодателю требований об оплате произведенных неотделимых улучшений и не заявила также о соответствующем уменьшении арендной платы.

«Однако данные обстоятельства не свидетельствуют о безвозмездной передаче неотделимых улучшений арендодателю при прекращении договоров аренды с учетом положений ст. 575 ГК РФ, а также с учетом того, что данные затраты были понесены налогоплательщиком в рамках договоров аренды, а значит со стороны арендодателя имело место встречное представление в виде передачи права пользования соответствующими объектами недвижимости ПГ Метран»», - подчеркнул АС Уральского округа.

По мнению АС УО, по взаимному соглашению, хотя бы и не оформленному документально, арендатор, неся бремя уплаты как арендной платы, так и затрат на ремонт арендованного имущества, пользовался арендованным имуществом при получении встречного представления в виде права пользования соответствующим недвижимым имуществом. При этом кассационный суд подтвердил, что ст. 258 НК РФ не решена судьба расходов арендатора в виде капитальных вложений в арендованное имущество, которые в течение договора аренды не были отнесены на себестоимость (не доамортизированы по причине превышения срока полезного использования арендованного объекта над сроком договора аренды). Согласно подходу, предложенному налоговым органом и поддержанному судами первой и апелляционной инстанций, арендатор утрачивает право на признание части расходов на произведенные неотделимые улучшения по причине прекращения действия договора аренды, а арендодатель такого права также не приобретает, поскольку не является лицом, понесшим такие расходы.

«Однако такой подход противоречит экономическому смыслу налога на прибыль и положениям ст. 252 НК РФ, которыми устанавливается право налогоплательщика уменьшить налогооблагаемую прибыль на понесенные затраты», - отметил АС УО.

Истолковав «неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства в пользу налогоплательщика», кассационный суд признал обоснованным применение налогоплательщиком в спорной ситуации положений ст.265 НК РФ и принятии при исчислении налога на прибыль расходов в виде остаточной стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества в порядке аналогичном порядку для основных средств при их списании (ликвидации, выбытии). Кроме того, АС Уральского округа признал необоснованным доначисление ПГ «Метран» НДС по второму эпизоду. Он сослался на п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №33 «О некоторых вопросах возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС», по которому в тех случаях, когда капитальные вложения в объект аренды осуществляются арендатором помимо уплаты арендной платы, арендатор вправе принять к вычету предъявленные ему суммы налога в общем порядке, поскольку в целях применения ст. 171 НК РФ он должен рассматриваться в качестве лица, приобретающего товары (работы, услуги) для нужд собственной деятельности.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, согласно одному из принципов налогового права - добросовестности налогоплательщика – все неустранимые сомнения, противоречия, неясности налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.

«К расходам, не учитываемым для целей налогообложения, относится стоимость безвозмездно переданного имущества и расходов, связанных с такой передачей. Однако производство арендатором неотделимых улучшений на арендованном имуществе без предъявления арендодателю требований об оплате данных улучшений и уменьшении арендной платы не всегда предполагает безвозмездную передачу таких улучшений арендодателю при прекращении договоров аренды», - отметила юрист.

Так, в настоящем случае суд кассационной инстанции установил «дефект» позиции налоговой службы, которая привлекая общество к ответственности, усмотрела именно признаки безвозмездности возврата арендованного имущества.

«В то время, как между арендатором и арендодателем имело место наличие взаимного соглашения хотя и не оформленного документально, но предполагающего, что неся бремя уплаты как арендной платы, так и затрат на ремонт арендованного имущества, арендатор пользовался этим арендованным имуществом при получении встречного предоставления в виде права пользования соответствующим недвижимым имуществом. Следовательно, признак безвозмездности в этом случае отсутствует и привлечение к налоговой ответственности на этом основании необоснованно», - пояснила позицию суда Анна Лавришина.

Дело №А76-8895/2019.