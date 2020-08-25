Начало учебного года не будут переносить на 1 октября

Минпросвещения, в ответ на предложение депутата Власова перенести начало учебного года на 1 октября, сказало, что переносить его не будет.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», — сообщил представитель пресс-службы.

Также там уточнили, что информация о начале учебного года доведена до родителей и педагогов.

«Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — сказали в пресс-службе.

Правда ли ученики так уж и ждут возвращения в школы, вопрос спорный.

По материалам «ТАСС».