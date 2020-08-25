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Форма АДВ-1 слишком куцая. Там нет некоторых нужных сведений

Счетная палата в ходе проверки ПФР выявила немало ошибок. Одна из них — путаница со СНИЛСами. Об этом мы писали здесь.

Порядка было бы больше, если бы в бланке анкеты застрахованного по форме АДВ-1 содержались все сведения, которые там должны быть в силу закона. Однако сейчас их там недостает.

Федеральным законом № 27-ФЗ в общей части ИЛС предусматриваются сведения о фамилии, которая была у физического лица при рождении, однако форма АДВ-1, утвержденная Постановлением ПФР от 27.09.2019 № 485п, требований об указании этих сведений не содержит.

Соответственно, их нет в ИЛС, что является нарушением Федерального закона № 27-ФЗ, говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном сегодня.

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Данная ситуация возникает в случаях смены фамилии и в большинстве случаев (56,3 %) касается женщин, меняющих фамилию при заключении брака. Добавление указанных данных в ИЛС позволило бы снизить число ошибок при регистрации, прежде всего, связанных с этой категорией граждан, отметили в СП.

Аналогичная ситуация в отношении отражения в ИЛСЗЛ данных об ИНН, сведения о котором в анкете АДВ-1 также не предусмотрены.

На счете эти сведения отражаются только в том случае, если предоставляются работодателем.

В итоге аудиторы рекомендовали внести изменения в анкету застрахованного лица (форма АДВ-1) в части ее дополнения сведениями о фамилии, которая была у физического лица при рождении, а также ИНН.

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