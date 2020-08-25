Форма АДВ-1 слишком куцая. Там нет некоторых нужных сведений

Счетная палата в ходе проверки ПФР выявила немало ошибок. Одна из них — путаница со СНИЛСами. Об этом мы писали здесь.

Порядка было бы больше, если бы в бланке анкеты застрахованного по форме АДВ-1 содержались все сведения, которые там должны быть в силу закона. Однако сейчас их там недостает.

Федеральным законом № 27-ФЗ в общей части ИЛС предусматриваются сведения о фамилии, которая была у физического лица при рождении, однако форма АДВ-1, утвержденная Постановлением ПФР от 27.09.2019 № 485п, требований об указании этих сведений не содержит.