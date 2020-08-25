Программа налоговой считает, что в августе 62 дня. Заплатить за это придется ИП

«Замечательная» программа ФНС продолжает выдавать удивительные перлы. На этот раз под её каток попали ИП, получающий патенты.

Вот такой патент выдали ИП в 15-й налоговой города Москвы. Даже без калькулятора видно, что стоимость патента завышена в два раза. Хотя принцип расчета патента соблюден (он же сейчас считается в днях, а не в месяцах), но почему-то посчитан не 31 день, а 62. Такой вот длинный август выдался в этом году.

Бухгалтеру ИП удалось дозвониться до налоговой. Инспектор заявил, что они ни в чем не виноваты и «так посчитала программа». Но самое интересное, что они в курсе этой ошибки, но ничего не могут изменить. Бухгалтеру было предложено написать обращение, которое будет отправлено программистам, которые должны вот это исправить. А пока не исправят, ИП должен будет уплатить неверно рассчитанную сумму, иначе ему начислят пени.

Вот такой он, искуственный интеллект у налоговой. А если он ошибется на 4 млн рублей?