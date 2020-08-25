Пенсионные права 16 % граждан нарушены. Им недоплачивали пенсии

Счетная палата провела проверку правильности начисления пенсий и обнаружила ошибки.

Проверка проводилась за 2017 — 2019 годы в двух отделениях ПФР — по Москве и Московской области и Саратовской области.

Из проверенных назначенных пенсий 1 061 гражданина нарушения пенсионных прав выявлены в 171 случае (16,1 %). Выплаты недополученных пенсий составили около 3,0 млн рублей.

Об этом говорится в отчете, подготовленном палатой по итогам проверки.

Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивания рассмотрения документов о назначении пенсии и нарушение сроков проведения перерасчета пенсии, связанных с нарушением (до 21 месяца) ПФР сроков отражения на счетах взносов, добровольно уплаченных гражданами на страховую пенсию в ПФР. Пенсионные права граждан нарушались не только при проведении перерасчетов в автоматизированном режиме, но и при назначении пенсий.

В отчете названы риски нарушения пенсионных прав: