Выявлены ошибки ПФР при индексации пенсий. Пенсионеры недополучали деньги

Аудит назначения, перерасчета и выплаты страховой пенсии выявил ошибки. О них сообщается в отчете Счетной палаты, опубликованном сегодня.

В частности, речь идет о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Как известно, перерасчет происходит автоматически 1 августа.

Так, в Саратовской области работающему пенсионеру корректировка страховой пенсии исходя из суммы взносов, учтенных на ИЛС за 2015–2018 годы, ни разу в течение 4 лет не производилась. По расчетам, произведенным в ходе проверки, размер его пенсии с учетом поступивших за него страховых взносов с 1 августа 2019 года вместо 13 340,82 рубля должен составлять 15 982,09 рубля.

Кроме того, данному пенсионеру, неработающему в ноябре — декабре 2017 года, при наличии соответствующих сведений в ИЛС, страховая пенсия выплачивалась без индексации фиксированной выплаты. Сумма недоплаты составила 2 677,28 рубля.