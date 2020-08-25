При объединении задвоенных СНИЛС люди теряют в пенсии

Как мы уже писали, Счетная палата выявила, что в системе персучета у граждан иногда бывает по несколько номеров. В итоге пенсионные права формируются на разных ИЛС.

ПФР исправляет это недоразумение, объединяет СНИЛСы. Но в процессе объединения случаются недоработки, из-за которых люди недополучают деньги.

Из 40 проверенных пенсионных дел, в отношении которых в Саратовской области проводилось объединение ИЛС, в 19 случаях (47,5 %) размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе проводимой проверки.

Доплаты 11 пенсионерам с момента назначения пенсий составили 168 540 рублей.

Например, саратовскому пенсионеру назначена пенсия с 31 июля 1996 года. До 2017 года он неоднократно был зарегистрирован в персонифицированном учете. Решение об объединении нескольких ИЛС принято 21 июня 2017 года.