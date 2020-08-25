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При объединении задвоенных СНИЛС люди теряют в пенсии

Как мы уже писали, Счетная палата выявила, что в системе персучета у граждан иногда бывает по несколько номеров. В итоге пенсионные права формируются на разных ИЛС.

ПФР исправляет это недоразумение, объединяет СНИЛСы. Но в процессе объединения случаются недоработки, из-за которых люди недополучают деньги.

Из 40 проверенных пенсионных дел, в отношении которых в Саратовской области проводилось объединение ИЛС, в 19 случаях (47,5 %) размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе проводимой проверки.

Доплаты 11 пенсионерам с момента назначения пенсий составили 168 540 рублей.

Например, саратовскому пенсионеру назначена пенсия с 31 июля 1996 года. До 2017 года он неоднократно был зарегистрирован в персонифицированном учете. Решение об объединении нескольких ИЛС принято 21 июня 2017 года.

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При этом до 2017 года корректировка размера страховой пенсии проводилась на основании сведений только по одному из нескольких ИЛС, т е. без учета полных данных, содержащихся в персонифицированном учете. С августа 2012 года по апрель 2017 года пенсионеру подлежит доплата пенсии в сумме 46 591,73 рубля.

В отчете Счетной палаты приводится объяснение начальника Управления ПФР:

«...вопрос о доплате пенсии в связи с объединением ИЛС не возникал, поскольку выписка из ИЛС при обработке протокола ошибок не запрашивалась по причине невнимательности и недопонимания специалистов Управления ПФР важности устранения ошибок ПФР».

Из 5 проверенных пенсионных дел пенсионеров, в отношении которых территориальными органами ПФР в г. Москве и Московской области проводилось объединение ИЛС, пенсии не доплачены со дня их назначения во всех случаях.

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Эти пенсионеры недополучили в целом 2 001,15 тыс. рублей.

Таким образом из-за ошибок пенсионщиков 5 московских пенсионеров недополучили 2 миллиона рублей. И это только те 5 человек, чьи дела были проверены...

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