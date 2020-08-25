ФНС рассказала про новые правила применения кадастровой стоимости при налогообложении имущества

В связи со вступлением в силу изменений в законодательство о кадастровой оценке Федеральная налоговая служба разъяснила порядок применения сведений о кадастровой стоимости при налогообложении объектов недвижимости.

Сведения о кадастровой стоимости применяются в соответствии со статьями 378.2, 391 и 403 Налогового кодекса РФ, а в части не урегулированной Налоговым кодексом — в соответствии с Федеральным законом № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для налогообложения применяется кадастровая стоимость, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Дата начала применения кадастровой стоимости должна определяться в соответствии со сведениями ЕГРН. Исключение — случаи, когда Налоговым кодексом закреплен другой порядок (например, при оспаривании кадастровой стоимости по решению суда).

При установлении уполномоченным бюджетным учреждением субъекта РФ кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной применение кадастровой стоимости осуществляется с 1 января года, в котором в это учреждение подало соответствующее заявление.