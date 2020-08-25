Налоговики не отдают переплату? Жалобой их, жалобой!

Налоговики не хотят возвращать переплаты по налогам. Просто игнорируют все заявления, что отнесенные «ножками», что отправленные по ТКС. Как с ними быть?

Просят совета в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как быть в следующей ситуации. По итогам 2019 года образовалась переплата по налогу на прибыль, из-за хитровыдуманных авансовых платежей. Зачет переплаты осуществляются на основании представленного в ФНС заявления по утвержденной форме, на дату решения о зачете. Налоговая игнорирует наши заявления. Что грозит предприятию, если не платить авансовые платежи до выравнивания суммы переплаты? Точно такая же ситуация по НДФЛ, ошибочно сняли около 10 тыс. и не возвращают, и не берут в зачет. Заявления и относились под подпись в ИФНС и отсылались по ТКС — полный игнор».

Вот что пишут в комментариях:

«Жалуйтесь в территориальную УФНС. Когда от инспекции сверху прилетает, они сразу такими шелковыми становятся».

Вот еще:

«По налогу на прибыль при наличии переплаты в лицевой карточке я просто уменьшаю следущий платёж на сумму переплаты и заявления на зачёт не пишу — все схлопывается в ноль. По НДФЛ не знаю как на практике, не было переплат».

И еще:

«Прибыль. Можно не писать о зачёте, это делается автоматически. Можно не платить, но если в декларации отображены авансы, ждите Требование. По НДФЛ зачет на НДФЛ в счет будущих платежей невозможен. Зачтите, например, в НДС».

Еще совет:

«Если НДФЛ они сами сняли ошибочно, пишите жалобу в УФНС с требованием возврата и напоминанием о начислении процентов с даты снятия по день возврата на расчетный счет. Когда деньги придут, напишите еще одну жалобу, что не начислили проценты. УФНС (в Москве), быстро этот вопрос решает, деньги приходят без всяких заявлений и раньше сообщения из МИФНС».

А вот еще случаем делятся:

«Два месяца назад писала заявление по ТКС на зачет НДФЛ. Тишина. Пять дней назад написала через налог.ру жалобу. Через два дня пришел ответ с извинениями. Зачет произведён».

В общем, жалобой их, жалобой.