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Недействительная сделка влечет перерасчет налогов. Но только после возврата сторонами полученного по сделке

Перерасчет налоговых обязательств по недействительной сделке должен проводиться только после возврата сторонами полученного по сделке и отражения операций в бухучете.

Четвертый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения МИФНС № 13 по Иркутской области о доначислении ООО «Коралит» налога на прибыль в размере 3,3 млн рублей. Ранее аналогичную позицию занял Арбитражный суд Иркутской области, решение суда вступило в законную силу. Суды указали, что, несмотря на признание сделок недействительными, налоговые обязательства могут быть скорректированы только в периоде возврата имущества законному собственнику.

Как указано в материалах дела, в 2018 году арбитражный управляющий ООО «Коралит» в рамках процедуры банкротства оспорил в суде сделки налогоплательщика с ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», заключенные еще в 2014 году. Применены последствия недействительности сделок: суд обязал НК «Дулисьма» возвратить в конкурсную массу ООО «Коралит» имущество. После чего в феврале 2019 года арбитражный управляющий представил в МИФНС уточненную декларацию по налогу на прибыль организаций за 4 квартал 2014 года, где скорректирован показатель «Доход от реализации».

Инспекция усмотрела в этом нарушение законодательства о налогах и сборах, установив неполную уплату компаний налога на прибыль организаций за 2014 год в сумме 3,3 млн рублей. После обжалования решения МИФНС в вышестоящее налоговое управление «Коралит» обратился в суд.

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В суде юристы «Коралита» настаивали на том, что признание сделки по продаже имущества недействительной означает, что реализация не состоялась и предусмотренные п. 1 ст. 38 и пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса основания для внесения соответствующей суммы налога в бюджет утрачены. А значит, налогоплательщик вправе требовать корректировки ранее исчисленного налога в сторону уменьшения.

В свою очередь, представители МИФНС указывали, что у налогоплательщика нет оснований для корректировки своих налоговых обязательств за налоговый период 2014 года, в котором оформлены спорные сделки купли-продажи имущества, поскольку налоговые обязательства могут быть скорректированы только в периоде возврата имущества законному собственнику. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налоговый орган.

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«Признание гражданско-правовой сделки недействительной само по себе не может изменять налоговые правоотношения. Одного только факта признания сделки недействительной недостаточно для внесения корректировок в налоговые обязательства. Налоговые обязательства могут быть скорректированы только в периоде возврата имущества», — следует из решения Арбитражного суда Иркутской области.

При этом суд сослался на многочисленную судебную практику: дела А40-69367/13, А41-15781/17 и др. По словам адвоката, партнера ЮФ «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, Налоговым кодексом РФ прямо не урегулирован вопрос налоговых последствий признания сделки недействительной. Поэтому в судебной практике сформировались два подхода.

«Согласно основному подходу перерасчет налоговых обязательств по недействительной сделке должен проводиться только после возврата сторонами друг другу полученного по такой сделке и отражения соответствующих операций в бухгалтерском учете. Он основан на том, что налоговые последствия влекут не сами сделки, а совершаемые в их исполнение хозяйственные операции (передача вещи, оплата, выполнение работ, оказание услуг), отражаемые в бухгалтерском учете и являющиеся основанием налогообложения. Так, передав вещь в проверяемом налоговом периоде во исполнение договора купли-продажи, продавец отразил соответствующую операцию в бухгалтерском учете, покупатель оприходовал приобретенное имущество. При этом признание сделки недействительной само по себе не может изменять налоговые правоотношения и налоговые обязательства сторон сделки за период ее совершения. Вместе с тем, налогоплательщик имеет право скорректировать налоговую базу в налоговом (отчетном) периоде возникновения нового факта (события) хозяйственной деятельности, а именно в случае признания договора недействительным и возврата имущества законному собственнику», — указал юрист.

Между тем, по словам Дениса Черкасова, в практике имеются казусы, когда признавалось право налогоплательщика скорректировать налоговые обязательства посредством подачи уточненной декларации за период, когда произошло исполнение сделки. «Однако указанный подход имеет место в исключительных случаях, с учетом конкретных обстоятельств дела. В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602», — подчеркнул адвокат.

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Дело №А19-2469/2020.

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