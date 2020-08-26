Недействительная сделка влечет перерасчет налогов. Но только после возврата сторонами полученного по сделке

Перерасчет налоговых обязательств по недействительной сделке должен проводиться только после возврата сторонами полученного по сделке и отражения операций в бухучете.

Четвертый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения МИФНС № 13 по Иркутской области о доначислении ООО «Коралит» налога на прибыль в размере 3,3 млн рублей. Ранее аналогичную позицию занял Арбитражный суд Иркутской области, решение суда вступило в законную силу. Суды указали, что, несмотря на признание сделок недействительными, налоговые обязательства могут быть скорректированы только в периоде возврата имущества законному собственнику.

Как указано в материалах дела, в 2018 году арбитражный управляющий ООО «Коралит» в рамках процедуры банкротства оспорил в суде сделки налогоплательщика с ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», заключенные еще в 2014 году. Применены последствия недействительности сделок: суд обязал НК «Дулисьма» возвратить в конкурсную массу ООО «Коралит» имущество. После чего в феврале 2019 года арбитражный управляющий представил в МИФНС уточненную декларацию по налогу на прибыль организаций за 4 квартал 2014 года, где скорректирован показатель «Доход от реализации».

Инспекция усмотрела в этом нарушение законодательства о налогах и сборах, установив неполную уплату компаний налога на прибыль организаций за 2014 год в сумме 3,3 млн рублей. После обжалования решения МИФНС в вышестоящее налоговое управление «Коралит» обратился в суд.