Самозанятые смогут торговать через AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса.

Отметим, торговать плательщики НПД могут только товарами собственного производства.

«По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тыс., но есть тренд на переход ИП в статус самозанятых, так что их число будет расти», — прокомментировал директор по развитию «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов.

Для регистрации самозанятого на AliExpress, надо указать ИНН и контактные данные. Новые продавцы смогут воспользоваться доставкой через «Почту России» или компании «Цайняо», — пишут «Известия».

Для самозанятых продавцов действуют специальные льготы от маркетплейса: