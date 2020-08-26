Ежегодно ПФР штрафует 1,5 млн работодателей на 2 млрд рублей за формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М

В отчете Счетной палаты содержатся данные о применении ПФР финансовых санкций к страхователям по сдаче сведений о страховом стаже за 2017–2019 годы.

Как следует из таблицы, в 2019 году было составлено почти 1,5 млн. актов на сумму 2,4 млрд. рублей. При этом оплатили работодатели 887 млн. рублей.

Таким образом собираемость штрафов составляет 37,6 %.

В целом дебиторская задолженность перед бюджетом ПФР по уплате финансовых санкций на начало 2020 года составила 2 610 904,67 тыс. рублей (в том числе просроченная — 2 402 894,43 тыс. рублей, или 92 %).

Напомним, согласно статье 17 Федерального закона № 27?ФЗ непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных или недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2-2.2 статьи 11 указанного закона (формы СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-М) применяются штрафы в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, а за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов – 1?000 рублей.