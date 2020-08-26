Тур с кэшбэком заинтересовал больше миллиона россиян

Общая стоимость путевок, приобретенных с момента старта программы доступных путешествий, составила уже больше полумилларда рублей, а сайт программы посетил миллион россиян. Об этом сообщает ТАСС, цитируя АНО «Национальные приоритеты».

«За 5 дней с момента открытия сайт программы доступных путешествий по России посетили более 1 миллиона уникальных пользователей,» — отмечают в АНО.

Программа доступных путешествий по России стартовала 21 августа, она продлится до 28 августа 2020 года. В этот промежуток времени россияне могут приобрести туры на путешествия по стране с кешбэком до 20%. О чем уже неоднократно писали на «Клерке».

Чтобы возврат состоялся, тур должен завершиться до 31 декабря 2020 года.