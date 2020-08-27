Расходы на средства защиты и дезинфекцию должны быть адекватными. Иначе их не учесть в затратах по налогу на прибыль

Затраты на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, дезинфекцию помещений и расходов, направленных на предупреждение распространения коронавируса можно учесть в расходах по налогу на прибыль. Но они должны быть адекватными. Об этом говорится в письме ФНС № СД-4-3/13046@ от 13.08.2020 г.

По мнению ФНС, приобретение средств индивидуальной защиты в виде антисептических средств, градусников, масок, перчаток должно осуществляться с учетом рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, направленных письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24.

Указанным документом работодателям рекомендовано:

проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки производственных, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 — 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их работы должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным установкам;

обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

Аналогичные рекомендации даны Роспотребнадзором работодателям в информации о рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.