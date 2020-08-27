Банки предупредили об утечке данных 55 тыс. пользователей Joom

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч пользователей. По их информации, утечка случилась на маркетплейсе Joom.

Предлагаемая в Телеграм база данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.

Представитель маркетплейса подтвердил утечку. По его словам, она произошла еще в марте, однако тогда речь шла о данных как минимум одной тысячи пользователей, и в них не было данных о банковских картах.

«Подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», — сказал представитель интернет-магазина.

По материалам «РБК».