Цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель на фоне урагана в США. Но это ненадолго

Цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за урагана «Лаура» в Мексиканском заливе. Однако эксперты считают, что эффект будет краткосрочным.

В США начинается сезон ураганов, на фоне которых компании часто вывозят сотрудников с платформ, закрывают прибрежные объекты, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Но это ненадолго, поэтому на самой новости об урагане трейдеры вполне могут поднять цены до $47 [за баррель], но потом будет определенный отскок, потому что в реальности эта история не вызовет дефицита со стороны предложения нефти. Сейчас хранилища по миру все еще сильно заполнены, запасов достаточно», — подчеркивает эксперт.

На фоне падения добычи в Мексиканском заливе стоимость Brent этим утром подрастала на 0,46% — до $46,07 за баррель, а нефть WTI торговалась по $43,4 за баррель ( 0,12%).

По материалам «ТАСС».