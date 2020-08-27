Для соцсетей и мессендежеров, которые не платят налоги в России, хотят снизить скорость интернета

В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не хотят регистрироваться и платить налоги в нашей стране.

Идея принадлежит члену ОП по развитию информационного сообщества Екатерине Мизулиной.

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», — говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Также, по ее мнению, соцсети нужно обязать выявлять деструктивный контент.

«Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике», — отмечается в тексте ее вытупления.

По материалам «Прайм».