Онлайн-голосование жильцов домов можно будет проводить на портале госуслуг

Минкомсвязь РФ разработала законопроект, согласно которому собственники жилья в многоквартирных домах для онлайн-голосования смогут использовать портал госуслуг.

Поправки хотят внести в Жилищный кодекс, рассказали ТАСС в ведомстве. Предлагается предоставить жильцам возможность проведения с использованием портала госуслуг общего собрания, а также голосования и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе с последующим автоматическим формированием протокола по результатам голосования.

По мнению Минкомсвязи, благодаря поправкам будут упрощены процедуры проведения общего собрания собственников в электронном виде, а также создан прозрачный и удобный инструмент для управления своим домом. Кроме того, в случае принятия закона, считают в ведомстве, у собственников вырастет интерес к принятию решений по вопросам управления многоквартирными домами, а также будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в период пандемии коронавируса.

Как заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, портал госуслуг уже активно используется для решения многих житейских вопросов, и перевод на эту платформу еще одной важной функции — голосования по домовым вопросам — значительно упростит участие жителей в судьбе своего дома.