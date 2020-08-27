Что будет с компанией, которую внезапно исключили из МСП? И как туда вернуться?

Компанию внезпано исключили из МСП, хотя и по доходу и по среднесписочной они проходила. Что с этим делать, и не повлияет ли это на работу?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

Совершенно неожиданно предприятие безжалостно вычеркнули из реестра малого и среднего предпринимательства, узнали из руспрофайла случайно. Доход маленький был и среднесписочная тоже. Кто с таким беспределом связывался? Что надо делать?«.

При этом, люди боятся, что это может повлиять на их возможность работать. Но в комментариях успокоили, на работу это не повлияет.

Вот что еще пишут:

«Совершенно неожиданно предприятие безжалостно вычеркнули из реестра малого и среднего предпринимательства. (Узнали из руспрофайла случайно).Доход маленький был и среднесписочная тоже. Кто с таким беспределом связывался? Что надо делать?».

И еще:

«Можно заявиться через аудиторов, если не вовремя сдали ССЧ, они есть в реестре тех, кто может вносить правки. А так не неожиданно — в августе правят реестр МСП».

Еще советуют:

«Через сайт на налог.ру, в разделе где сведения МСП можно подать заявление на включение в реестр».

В общем, страшного особо тут ничего нет, просто стоит снова подать сведения, если снова хотят пользоваться льготными ставками и кредитами для МСП.