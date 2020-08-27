Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли из магазина Joom

Российские банки подтвердили утечку данных карт по вине одного из крупнейших интернет-магазинов.

В кредитных организациях сообщили РИА Новости, что в Сеть попала техническая информация, по которой нельзя совершать платежные операции без согласия владельца. Однако ряд банков уже проинформировали клиентов о блокировке и необходимости перевыпустить карты.

Ранее стало известно об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру.

В пресс-службе Сбербанка РИА Новости заявили, что знают об инциденте, так как получили уведомления от платежных систем. Однако данных по картам Сбербанка в утечке не зафиксировано. Обнаружены только карты четырех зарубежных дочек банка.

Банки подтверждают, что утекшие данные нельзя использовать для доступа к счетам, однако они могут быть использованы мошенниками, использующими методы социальной инженерии.