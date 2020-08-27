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Доля российских рекламодателей на ТВ впервые превысила иностранную

По итогам первого полугодия 2020 года доля отечественных рекламодателей на ТВ впервые превысила долю иностранных — 52% против 48%.

Специально для «Коммерсанта» агентство Initiative оценило долю российских и иностранных рекламодателей на ТВ за последние пять лет исходя из размещенного объема 30-секундных рекламных роликов, оцениваемого в пунктах рейтинга (по этому показателю закупается телереклама).

В российской телерекламе исторически доминировали иностранные бренды, чья доля, как правило, превышала 60%, но локальные бренды в последние годы стабильно наращивали присутствие. Продвигаться на ТВ стали интернет-компании (Mail.ru Group, «Яндекс», Wildberries и Ozon), а в категориях банков и телекоммуникаций, где и так доминировал российский бизнес, появились новые бренды с крупными рекламными бюджетами (Тинькофф-банк и Tele2), объясняют в Initiative. Еще одним фактором там называют легализацию телерекламы букмекеров (среди крупных рекламодателей на этом рынке — Winline, «Фонбет» и др.).

ВТБ
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По данным исследования, в частности, существенно выросла доля отечественных брендов в рекламе товаров для животных (с 1% годом ранее до 12%) и продуктах питания, где лидерами стали мясные производители,— с 48% до 54%. Иностранцы по-прежнему со значительным отрывом доминируют в категориях фармацевтики и товаров для ухода, где сохраняется многолетнее лидерство Unilever, Procter & Gamble и L’Oreal.

Соотношение в пользу отечественных рекламодателей изменилось в первую очередь за счет беспрецедентной активности онлайн-ритейла, служб доставки и «магазинов на диване», активнее стали и отечественные производители лекарств, говорят эксперты.

В июне GroupM прогнозировала, что рынок телерекламы в России упадет по итогам года на 10%.

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