Доля российских рекламодателей на ТВ впервые превысила иностранную

По итогам первого полугодия 2020 года доля отечественных рекламодателей на ТВ впервые превысила долю иностранных — 52% против 48%.

Специально для «Коммерсанта» агентство Initiative оценило долю российских и иностранных рекламодателей на ТВ за последние пять лет исходя из размещенного объема 30-секундных рекламных роликов, оцениваемого в пунктах рейтинга (по этому показателю закупается телереклама).

В российской телерекламе исторически доминировали иностранные бренды, чья доля, как правило, превышала 60%, но локальные бренды в последние годы стабильно наращивали присутствие. Продвигаться на ТВ стали интернет-компании (Mail.ru Group, «Яндекс», Wildberries и Ozon), а в категориях банков и телекоммуникаций, где и так доминировал российский бизнес, появились новые бренды с крупными рекламными бюджетами (Тинькофф-банк и Tele2), объясняют в Initiative. Еще одним фактором там называют легализацию телерекламы букмекеров (среди крупных рекламодателей на этом рынке — Winline, «Фонбет» и др.).