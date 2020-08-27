Самое главное из большого интервью Путина

Большое интервью Путина на канале Россия 24 по самым актуальным вопросам. Главное в тезисах. О коронавирусе, вакцине, падении экономики и ситуации в Беларуси.
О коронавирусе
- Курортный сезон, много людей на пляжах, индивидуализм, нежелание считаться с мнением большинства приводят к вспышкам.
- У нас один из самых низких в мире показателей по смертности.
- Еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков.
- Это в традиции русского народа, мобилизовываться, когда приходит внешняя угроза.
- Во главу угла мы поставили главное — жизнь и здоровье людей.
- Хочу попросить наших граждан, несмотря на некие неудобства, вирус никуда не делся, и по возможности соблюдать ограничительные меры. Чем дисциплинированнее мы будем, тем скорее вернемся к нормальной жизни.
- Если мягко пойдем, ситуация в какой-то момент полностью стабилизируется.
- Регулярно проводятся исследования.
О критике российской вакцины
- Мы сделали все, что необходимо, чтобы провести регистрацию. В строгом соответствии с российскими законами, они в этом полностью соответствуют международной практике.
- Совершенно очевидно для наших специалистов, что вакцина эффективна, у испытуемых появляются антитела.
- Исследования будут продолжаться, с 1 сентября должна появиться еще одна вакцина.