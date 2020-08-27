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Самое главное из большого интервью Путина

Большое интервью Путина на канале Россия 24 по самым актуальным вопросам. Главное в тезисах. О коронавирусе, вакцине, падении экономики и ситуации в Беларуси.

О коронавирусе

  • Курортный сезон, много людей на пляжах, индивидуализм, нежелание считаться с мнением большинства приводят к вспышкам.
  • У нас один из самых низких в мире показателей по смертности.
  • Еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков.
  • Это в традиции русского народа, мобилизовываться, когда приходит внешняя угроза.
  • Во главу угла мы поставили главное — жизнь и здоровье людей.
  • Хочу попросить наших граждан, несмотря на некие неудобства, вирус никуда не делся, и по возможности соблюдать ограничительные меры. Чем дисциплинированнее мы будем, тем скорее вернемся к нормальной жизни.
  • Если мягко пойдем, ситуация в какой-то момент полностью стабилизируется.
  • Регулярно проводятся исследования.

О критике российской вакцины

  • Мы сделали все, что необходимо, чтобы провести регистрацию. В строгом соответствии с российскими законами, они в этом полностью соответствуют международной практике.
  • Совершенно очевидно для наших специалистов, что вакцина эффективна, у испытуемых появляются антитела.
  • Исследования будут продолжаться, с 1 сентября должна появиться еще одна вакцина.
Заодно рассказал о самочувствии дочери, которая приняла решение вакцинироваться.

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О падении экономики

  • Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями эпидемии. Многие это сравнивают с Великой депрессией 30-х годов.
  • Большей частью падение зависит от принимаемых правительствами решений.
  • В целом поддержка и малого бизнеса и поддержка крупных отраслей, была сделана, сделана своевременно. Хотя кто-то не попали в перечень пострадавших.
  • Не смотря ни на какие беды, у нас растут резервы, создавая подушку безопасности.
  • Пик проблем пройден, постепенно начнем восстанавливаться. В следующем году должны восстановиться.

О событиях в Беларуси

  • Россия ведет себя более сдержано и нейтрально по сравнению с другими странами в отношении Беларуси.
  • Мы считаем что это, прежде всего, дело белорусского народа. Но мы неравнодушны к тому, что там происходит.
  • 90 с лишним процентов белорусских товаров приходит на российский рынок.
  • Если люди вышли на улицы, с этим нужно считаться, нужно реагировать, но не выходить за рамки действующей Конституции.

О 33 российских гражданах, задержанных в Беларуси

  • Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Это операция спецслужб, для дестабилизации ситуации перед выборами. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими.
  • В рамках договора о союзном государстве и ОДКБ, Россия и Беларусь должны оказывать друг другу помощь в защите внешних границ, суверенитета и защите стабильности.
  • Сформирован определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, но его не будут использовать, пока не начнется разбой — поджоги машин, домов, банков. Сейчас такой необходимости нет, и надеюсь ее не будет.
  • Если акции выходят за рамки закона, то и закон будет соответственно реагировать.
  • Я надеюсь, что имеющиеся там проблемы будут решаться в соответствии с законом.

А вот видео с прямого эфира:

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Собственно, это все интервью.

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