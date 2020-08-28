ФНС насчитала миллион самозанятых и 130 млрд рублей зарегистрированного дохода

ФНС зарегистрировала миллион самозанятых, сообщается на сайте налогового ведомства.

Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся еще пять регионов.

За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% — вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Средний возраст участников эксперимент 30-40 лет, при этом 6,5 тысяч самозанятых моложе 18 лет. Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Молодежь (до 30 лет), в основном, предлагает ИТ-услуги, после 40-50 лет становится популярна сдача жилья в аренду.

Популярные регионы: Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Среди присоединившихся недавно лидируют Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.

Крым лидирует по сумме среднего чека (4 209 руб.). В тройку лидеров также входят Севастополь (4 159 руб.) и Чукотский автономный округ (3 344 руб.).