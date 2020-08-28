Торговые центры просят отсрочку по налогам, поскольку не могут ее получить

Российский союз торговых центров обратился в Минэкономразвития с письмом, где просят расширить список компаний, которые имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество.

На данный момент такая возможность есть не у всех, считает президент РСТЦ Дмитрияй Москаленко.

«На сегодняшний день у торговых центров фактически отсутствует возможность получить отсрочку по уплате налога на имущество, предусмотренную постановлением .правительства Российской Федерации от 16.05.2020 No 699», — указал он.

По его словам, отсрочку могут получить только те ТЦ, у которых основной ОКВЭД 68.20, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. При этом, у многих ТЦ основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (Код ОКВЭД 68.32).