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Торговые центры просят отсрочку по налогам, поскольку не могут ее получить

Российский союз торговых центров обратился в Минэкономразвития с письмом, где просят расширить список компаний, которые имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество.

На данный момент такая возможность есть не у всех, считает президент РСТЦ Дмитрияй Москаленко.

«На сегодняшний день у торговых центров фактически отсутствует возможность получить отсрочку по уплате налога на имущество, предусмотренную постановлением .правительства Российской Федерации от 16.05.2020 No 699», — указал он.

По его словам, отсрочку могут получить только те ТЦ, у которых основной ОКВЭД 68.20, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. При этом, у многих ТЦ основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (Код ОКВЭД 68.32).

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При этом на практике арендаторы заинтересованы исключительно в скидках, поскольку не готовы платить полную арендную плату за период, когда их работа останавливалась по решению региональных властей.

«Но предоставляя данные скидки, торговые центры не получают право на отсрочку», — пишет Москаленко.

РСТЦ просит расширить список компаний, которые могут получить отсрочку по уплате налогов, и внести в него организации или ИП, предоставившие отсрочку или снизившие арендную плату арендаторам на период локдауна. Также предлагается внести в этот список компании, основным видом деятельности которых является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

По материалам «Интерфакс»

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