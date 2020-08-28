Блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью. Так обещает ФНС

В ближайшее время в Личном кабинете юридического лица планируется открытие раздела «Как Вас видит налоговая», который отразит сведения о рисках блокировки счета в связи с непредставлением налоговой отчетности. Об этом написано в письме ФНС № ВД-4-19/13505@ от 21.08.2020 г.

Также ФНС обещает рассмотреть предложения по доработке сервиса в части возможности направления через «личный кабинет» документов о неисполнении обязанности по получению от налогового органа документов в электронной форме по ткс, неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган.

Раздел «Как Вас видит налоговая» уже работает в тестовом режиме. Правда, пока показывает странную информацию. Вот что написали во мнениях на сайте «Клерка»