Блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью. Так обещает ФНС

В ближайшее время в Личном кабинете юридического лица планируется открытие раздела «Как Вас видит налоговая», который отразит сведения о рисках блокировки счета в связи с непредставлением налоговой отчетности. Об этом написано в письме ФНС № ВД-4-19/13505@ от 21.08.2020 г.
Также ФНС обещает рассмотреть предложения по доработке сервиса в части возможности направления через «личный кабинет» документов о неисполнении обязанности по получению от налогового органа документов в электронной форме по ткс, неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган.
Раздел «Как Вас видит налоговая» уже работает в тестовом режиме. Правда, пока показывает странную информацию. Вот что написали во мнениях на сайте «Клерка»
«Посмотрел — ужаснулся и закрыл. Ладно хоть там указано, что сервис работает в тестовом режиме. Там указано, что десяток отчетов сдан с опозданием. Только вот за 5 лет с опозданием был сдан только 1 отчет и только на 1 день. Как может до сих пор числиться в этом сервисе несданным РСВ за 3 квартал прошлого года, когда в перечне камеральных проверок он горит зеленым кружком и были требования по суммам, не облагаемым страховыми взносами? С такими сервисами можно и инфаркт миокарда получить и вооот такой рубец. Спасибо в общем»