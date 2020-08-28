Вакансия бухгалтера от какой-то странной компании. Что-то там про информационные потоки и как бы торговый дом. Развод?

Просто замечательная вакансия от работодателя. Который хочет реанимировать затухающие отделы продаж, и что-то там про свободное падение. В общем, смотрите сами.
Поделились в «Красном угголке бухгалтера».
«Захотелось поделиться с Вами коллеги. Как Вам такое объявление от работодателя на НН?».
Целая подборка:
А вот от них же вакансия бухгалтера:
И о компании:
Люди говорят, что очень похоже на развод. Вполне возможно, люди идут устраиваться на работу, а им какие-то тренинги впаривают.
Как говорится, просто оставим это здесь.