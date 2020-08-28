Совместителя уволят в случае перевода коллеги на его должность

Согласно статье 288 ТК трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной.

О такой рокировке работодатель обязан в письменной форме предупредить совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

На портал Роструда за разъяснением обратился работник, которого обираются уволить, основываясь на этой норме ТК. Однако гражданин считает, что увольнение неправомерно.

Дело в том, что в ст. 288 ТК речь идет о приеме нового сотрудника, а в ситуации вопрошающего на его место претендует уже работающий в фирме сотрудник. Этот коллега буде оформлен переводом на место совместителя, а совместитель будет уволен. Прав ли в данном случае работодатель?

Да, прав, ответили в Роструде. Если для этого человека работа будет основной, то действия работодателя правомерны.