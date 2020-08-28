Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Sunlight могут отштрафовать на полмиллиона за постоянные ликвидации

Ювелирной сети Sunlight грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей от ФАС за бесконечные «ликвидации».

Сеть проверяют сразу в нескольких регионах — в Москве, Волгоградской и Челябинской областях по заявлениям граждан. Люди жаловались на спам по СМС от сети про очередную ликвидацию и распродажу ювелирки с огромными скидками.

Причем, закрывается Sunlight каждый год начиная с 2015 года, а цены, по заявлениям людей, все те же.

По мнению заявителя, пожаловавшегося в челябинское УФАС, «реклама создаёт у потребителей представление о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос». При этом фактически магазины не закрываются, так что реклама просто вводит покупателей в заблуждение.

До сих пор Sunlight, несмотря на вал критики за спам, отделывалась предупреждениями от ФАС. Теперь же речь идёт о штрафе от 100 000 до 500 000 рублей. С января 2019 года по август 2020-го ведомство зарегистрировало около 30 жалоб и обращений с просьбой проверить Sunlight на нарушение законодательства о рекламе.

Ну пока ювелирная сеть все чаще встречается в мемах и комментариях пользователей Рунета.

сан

Впрочем запрета на «Вечную ликвидацию» в российском законодательстве нет.

По материалам Secretmag.ru.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама