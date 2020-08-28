Sunlight могут отштрафовать на полмиллиона за постоянные ликвидации

Ювелирной сети Sunlight грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей от ФАС за бесконечные «ликвидации».

Сеть проверяют сразу в нескольких регионах — в Москве, Волгоградской и Челябинской областях по заявлениям граждан. Люди жаловались на спам по СМС от сети про очередную ликвидацию и распродажу ювелирки с огромными скидками.

Причем, закрывается Sunlight каждый год начиная с 2015 года, а цены, по заявлениям людей, все те же.

По мнению заявителя, пожаловавшегося в челябинское УФАС, «реклама создаёт у потребителей представление о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос». При этом фактически магазины не закрываются, так что реклама просто вводит покупателей в заблуждение.

До сих пор Sunlight, несмотря на вал критики за спам, отделывалась предупреждениями от ФАС. Теперь же речь идёт о штрафе от 100 000 до 500 000 рублей. С января 2019 года по август 2020-го ведомство зарегистрировало около 30 жалоб и обращений с просьбой проверить Sunlight на нарушение законодательства о рекламе.

Ну пока ювелирная сеть все чаще встречается в мемах и комментариях пользователей Рунета.

Впрочем запрета на «Вечную ликвидацию» в российском законодательстве нет.

По материалам Secretmag.ru.