Тестирование сотрудников на COVID-19 не облагается НДФЛ и взносами

Оплата организацией тестирования сотрудников на коронавирус по договору с медицинским учреждением, допущенным к проведению такого исследования, не признается объектом обложения страховыми взносами.

Об этом сообщается в письме Минфина № 03-04-06/65718 от 28.07.2020.

Дело в том, что организация работодателями г. Москвы проведения исследований работников на предмет наличия у них коронавируса направлена на выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников и соблюдения требований режима повышенной готовности, а также не связана с выплатами в пользу работников.

В случае если организация заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медучреждениями, в рамках которых могут осуществляться исследования работников на предмет наличия у них 2019-nCoV, то суммы платежей по таким договорам также не подлежат обложению страховыми взносами.

Однако в случае если организация компенсирует работникам их расходы на проведение указанного исследования в медицинских учреждениях, то данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Что касается НДФЛ, то оплаченная работодателем для работников стоимость проведения исследований на предмет наличия у них COVID-19, необходимость проведения которых обусловлена обеспечением нормальных (безопасных) условий труда работников, не может быть признана экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков.

Соответственно, доходов, подлежащих обложению НДФЛ, в таком случае не возникает.