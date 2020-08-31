Оценщики, являющиеся ИП, не должны платить страховые взносы дважды

Должен ли независимый оценщик, являющийся еще и ИП, уплачивать фиксированные взносы дважды? Не должен, ответила ФНС в письме № ЕД-17-3/234@ от 21.08.2020 г.

В случае если оценщик совмещает частную практику и предпринимательскую деятельность, то такой плательщик как единый субъект правоотношений независимо от постановки его на учет в налоговом органе по одному или более основаниям однократно уплачивает фиксированные платежи по страховым взносам, независимо от количества видов осуществляемой деятельности. Кроме того, он уплачивает на свое пенсионное страхование 1,0% с суммы совокупного дохода от всех видов осуществляемой деятельности, превышающей 300 000 руб. за расчетный период (в пределах восьмикратного фиксированного размера, установленный абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 430 Кодекса).

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Если плательщик в течение расчетного периода снимается с учета в налоговом органе по одному из оснований и уплачивает в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 432 Кодекса страховые взносы в фиксированном размере по прекращенной деятельности, но продолжает осуществлять иную предусмотренную подпунктом 2 пункта 1 статьи 419 Кодекса деятельность, то сумма страховых взносов, подлежащая уплате по итогам расчетного периода в фиксированном размере, определяется как разница между суммой страховых взносов в фиксированном размере, установленной статьей 430 Кодекса за расчетный период, и суммой страховых взносов в фиксированном размере, уплаченной за период деятельности, прекращенной в расчетном периоде.

В феврале 2019 года было странное разъяснение ФНС о том, что арбитражные управляющие, являющиеся ИП, должны уплачивать фиксированные взносы дважды — как предприниматели и как АУ. Однако позже мнение налоговиков изменилось.