В каком случае при выплате паевого взноса кооператив должен платить НДС

Нужно ли начислять НДС при передаче потребительским кооперативом, применяющим УСН, пайщику паевого взноса в натуральной форме (продуктов питания), внесенного другим пайщиком в виде материального целевого пая. Так вопрос рассмотрела ФНС в письме от 21.08.2020 № СД-4-3/13559@.

При выдаче паевого взноса в натуральной форме (продуктов питания) право собственности на соответствующее имущество переходит от потребительского кооператива к пайщику. Соответственно, в силу пункта 1 статьи 39 и пункта 1 статьи 146 НК такая передача имущества признается реализацией — объектом обложения НДС, и кооператив должен был бы исчислить и уплатить НДС в бюджет. Но поскольку он применяет УСН, то плательщиком налога на добавленную стоимость не является. И поэтому НДС не уплачивает.

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А вот если бы кооператив был бы на ОСНО, то при выдаче паевого взноса в натуральной форме имуществом кооператив должен исчислить НДС по этой операции со всей стоимости имущества. При этом вычет налога по такому имуществу отсутствует. В случае если бы имущество было приобретено потребительским кооперативом на денежные средства, внесенные в паевой фонд кооператива, то при передаче в счет погашения пая такого имущества по операции реализации, облагаемой НДС, имеется возможность применения вычетов «входящего» налога.

Таким образом, по одной и той же операции выдачи пайщику паевого взноса в натуральной форме налоговые последствия в целом различны, в связи с чем, по мнению ФНС, вопрос требует законодательного урегулирования (например, путем дополнения подпункта 5 пункта 3 статьи 39 НК РФ).