Российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Так считает министерство экономики

Минэкономразвития улучшило бюджетный прогноз на сентябрь 2020 года. Указан спад ВВП по году на 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%.

О более оптимистичной оценке поделился и глава ведомства.

Не раскрывая цифр, глава МЭР Решетников сказал: «Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад... Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий».

Другие новые моменты прогноза Минэкономики — ожидание низкой инфляции в 2021 году (3,7% — на конец года, 3,6% — среднегодовая) и очень быстрого восстановления объемов платных услуг населению (6,7% после падения в 2020 году на 10,3%).

По материалам «Коммерсантъ».