Официальное количество безработных в стране — 3,6 млн

Официальное количество безработных во время пандемии выросло с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом рассказал министр труда Котяков.

«За этот период [пандемии нового коронавируса] в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн человек», — сказал он на обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».

Министр считает, что были созданы условия, которые стимулируют граждан приходить в центры занятости и регистрироваться.

«Мы кардинально пересмотрели всю процедуру. Мы внедрили современные инструменты, позволяющие гражданам дистанционно подавать весь пакет документов», — пояснил он.

Котяков добавил, что на сегодняшний день уровень безработицы по методике международной организации труда составляет 6,3%.

«Это примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35% или 1,2 млн человек», — отметил он.

По материалам «ТАСС».